PD e LSI janë shqetësuar pas sigurimit të një milionë vaksinave nga Edi Rama, pasi e shohin këtë si një goditje elektorale.

Kjo gjë bëri që madje, Lulzim Basha të mos e përmendte fare Covidin dhe si do e zgjidhte ai problemin e vaksinimit, në fjalimin e hapjes së fushatës së Partisë Demokratike.

Por zëri zyrtar i LSI-së dhe Ilir Metës, Nikoll Lesi, ka shkuar më larg, duke shkruajtur se Rama po na rikthen nostalgjinë kineze e ruse, duke sjellë vaksinat e tyre në vend.

Sipas tij, Rama po na prish me SHBA dhe BE-në.

Është ironikë në fakt, pasi vetë LSI e Ilir Meta janë në luftë prej vitesh me SHBA e BE, për shkak të reformës në drejtësi.

“Ajo çfarë po bën kryeministri Rama me lojën e vaksinave të pa çertifikuara ruse dhe kineze, mbetet një lojë në thelb antieuropiane dhe antiamerikane. Vetëm që të marrë vota nga vaksinimi, ai është turr me avion e makina kudo ku dëgjon emrin vaksinë. Nuk po pyet nëse janë të çertifikuara apo jo si dhe a njihen nga agjensia kompetente e BE apo nga Autoritetet e Barnave Amerikane.

Gjithçka në funksion të fushatës dhe votës.

Duke sulmuar fillimisht Francën për vaksinat e më pas krejt BE, Edi Rama luajti mjeshtërisht me propogandë që të justifikonte mungesën e hapjes së konferencës së pare ndërshtetore BE-Shqipëri, pra po luan që të krijojë përceptimin në popull se janë europianët ata që nuk po na ndihmojnë dhe nuk duan Shqipërinë në familjen europiane.

Nuk thotë se nuk ka plotësuar 15 kushtet e BE, por i bie nga Kina që të justifikojë mungesën e përspektivës europiane për fajin e qeverijes së tij.

Edi Rama krijoi me mediat e tij, që financon apo që u jep leje ndërtimi pronarëve të tyre, se në këto ditë të vështira për popullin shqiptar po na gjenden Rusia dhe Kina, kurse BE jo.

As SHBA, jo!

Kjo është lojë e rrezikshme për të spostuar boshtin e strategjisë së Shqipërisë drejt Turqisë, Rusisë dhe Kinës.

Nëse shikon rrjetet sociale fill pas këtij sulmi të kryeministrit, kanë filluar komentet negative ndaj SHBA dhe sidomos BE. Deri para pesë vitëve popullaritet i SHBA ishte mbi 95 %, kurse për BE diku mbi 90 %.

Pas propogandës së tij se po merr vaksina ruse dhe kineze, ka filluar rrezikshëm kthesa drejt 180 gradë e kryeministrit; falet në Turqi dhe duke luajtur syrin Pekinit e me një nostalgji për kohen sovjetike në Tiranë.

E gjitha kjo është një lojë e rrezikshme për Shqipërinë, e cila duhet të ketë të mirëpërcaktuar udhën drejt BE dhe me SHBA si aleatin më strategjik”, shkruan Lesi në gazetën e tij./ Tema