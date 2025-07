Autoritetet greke kanë goditur një grup kriminal i cili transportonte armë dhe municione nga Shqipëria drejt Greqisë, pjesë e të cilit ishte dhe një 41-vjeçar shqiptar.

Gazeta greke “Protothema” shkruan se ishte një 65-vjeçar ai i cili kishte formuar organizatën dhe mbante një rol kryesor, ndërsa merrnin pjesë edhe dy të moshuar të moshave 72 dhe 73-vjeçare.

Sipas njoftimit të policisë greke operacioni u zhvillua në zonat e Hanisë dhe Kosturit, në kuadër të të cilit u arrestuan 4 anëtarë të grupit, si dhe një person tjetër. Hetimet zbuluan se anëtarët e grupit, të paktën që nga prilli i vitit 2025, kishin krijuar dhe ishin bashkuar me një organizatë kriminale, me qëllim importimin ilegal dhe shpërndarjen e mëtejshme për shitje, në zona të Kretës dhe të Greqisë Veriore, të sasive të mëdha fishekësh municionesh, me qëllim përfitimin financiar të paligjshëm.

Duke u bazuar në detajet që policia ka dhënë, “Protothema” shkruan se për të arritur qëllimin e tyre, ata kishin një mënyrë specifike veprimi, përkatësisht: Ata mblidhnin porosi për municione dhe më pas kujdeseshin dhe siguronin sasitë e nevojshme nga një furnizues i panjohur që vepronte në Shqipëri.

Tre nga anëtarët udhëtuan me rrugë tokësore drejt kufirit me dy automjete, njëri prej të cilëve ishte një kamion i konfiguruar në mënyrë të përshtatshme me një vend të posaçëm për të fshehur municionin. Aty vendosnin municionin që merrnin dhe ktheheshin në Kretë me rrugë tokësore dhe nëpërmjet linjave bregdetare të transportit detar, ku i shpërndanin municionet në treg, kundrejt një çmimi të caktuar.

Rolet e ndara

Në të njëjtën kohë, anëtarët e organizatës kriminale kishin role të ndara nga njëri-tjetri, si më poshtë: 65 vjeçari, kishte formuar organizatën dhe mbante një rol qendror. Ai mblidhte porositë për fishekë, udhëtonte si bashkëdrejtues i një automjeti deri në kufi ku mbikëqyrte marrjen në dorëzim të municioneve dhe pagesën e parave, ndërsa vetë kujdesej për shitjen e tyre në Kretë, duke udhëtuar me motoçikletë. I arrestuari 72 vjeçar, kishte ngritur një vend të posaçëm të fshehtë brenda kamionit me të cilin transportoheshin municionet. Ndërsa i dyshuari tjetër i moshës 73 vjeç, kishte marrë përsipër detyrat e drejtuesit të kamionit, të cilin e transportonte deri në kufi dhe më pas kthehej në Kretë dhe një 41 vjeçar, shtetas shqiptar, kujdesej për sigurimin e municioneve nga një bashkëqytetar i furnizuesit, të cilat i transportonte në territorin grek dhe ia dorëzonte të sipërpërmendurve.

Për më tepër, ata kishin marrë masa të forta që të mos kapeshin, konkretisht: përdornin një kamion që u përkiste personave të vdekur (mënyra se si u ra në zotërim po hetohet), të cilin e kishin modifikuar, ndërsa gjatë transportit të tyre për në kufi dhe nga kufiri, çaktivizonin telefonat e tyre celularë. Po ashtu për biletat e trageteve, përdornin dokumente të falsifikuara regjistrimi dhe identiteti.

Në total, nga kontrollet e kryera në automjete dhe shtëpi, u gjetën dhe sekuestruan: 24,126 fishekë, një pushkë luftarake dhe 900 euro.