Kryeministri Edi Rama, i është përgjigjur mbrëmjen e sotme komenteve në rubrikën ‘Sy m’Sy’ lidhur me replikat që bënë me nëpërmjet videove me Lulzim Bashën.

Një komentues shkruan: ‘Asnjëri s’ka asnjë program vetëm dalin që të tallen me shqiptarët, njëri me Unikatilin dhe tjetri që i ka ngelur busulla tek BE’. ‘Populli kërkon mbajtje premtimesh dhe punë dhe jo lojëra fjalësh’, shkruan një tjetër.

Ndërkohë, në përgjigje, Rama shkruan se të vetmit që tallen me këtë popull jana ata që ai i cilëson si këneta.