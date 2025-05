Një ditë pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, në rrjetet sociale, kanë filluar edhe memet.

Në një video që qarkullon në rrjetet, shihet se Sali Berisha, pasi fundosi opozitën në zgjedhje i kërkon lekët mbrapsht këshilltarit elektoral të PD Chris LaCivitas.

Në video shihet se Berisha fillimisht zihet me grushta me LaCivita dhe më pas ky i fundit largohet me avion, ndërsa në dorë mban edhe valixhen me lekët që ka marr nga Berisha.