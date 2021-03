Një ditë më parë, kryeministri Rama e quajti zhgënjyese, pa karakter, listën e PD në qarkun e Korçës. Madje, u shfaq edhe një foto e Salianjit në plazh, për të cilën ky i fundit u shpreh se ishte e montuar keq.

Ervin Salianji tha se kjo është e gjitha një shenjë e madhe paniku e Ramës

“Është e gjitha një shenjë e madhe paniku e Ramës. Në pleqëri, njeriu mund të bëjë gallata dhe të qesh me veten. Megjithatë, janë të papranueshme, janë etiketime personale.

Nuk është marrë askush me dashuritë e Ramës, nëse mund të ketë për burrat apo për gratë, nuk është marrë askush me logjikën personale të Ramës, as se çfarë Rama fut në gojë, por me ato që flet dhe çfarë nxjerr nga goja. I gjithë diskutimi i djeshëm ishte një shoë banal.

Qytetarët nuk kanë nevojë për njerëz që zihen me njëri-tjetrin, por si do të zgjidhen problemet e tyre. Sa i përket fotos, s’kam çfarë them.

Dashurin që ka për burrat Rama, unë nuk ia zgjidh dot, duhet ta zgjidhi diku tjetër. Unë merrem vetëm me pjesën politike.

Ishte një foto thuajse e montuar keq, një pisllëk e gjitha. Megjithatë, nga një kundërshtar si Rama mund të pritet gjithçka”, u shpreh Salianji për A2.

g.kosovari