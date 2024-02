Blogeri Dario Doka i ka çuditur të gjithë me deklaratën që bëri disa ditë më parë për Meritonin.

I konktaktuar nga stafi i Fan Club, ai tha se deklarata është e vërtetë dhe nëse është e nevojshme mund të përballet edhe me Meritonin kur të dalë nga Big Brother VIP.

Biseda në telefon:

Vazhdon i qëndron asaj deklarate?

Dario: Unë gjërat që bëj dhe them nuk i bëj as nga vëmendja, jan2 të vërteta edhe kaq, unë mbaj përgjegjësi për gjërat që them.

Kur ta ka bërë ftesën sa kohë ka?

Dario: Kjo ka pesë gjashtë vite, ka shumë si muhabet, po të doja e kisha thënë edhe më përpara, nuk është ndonjë gjë e madhe. Ajo deklaratë nuk është akuzë, nuk është akuzë t’i thuash dikujt që më ka shkruar.

Nuk ke asnjë mesazh që e provon këtë gjë?

Dario: Unë kam folur në kamerë, por edhe p[o të kisha mesazh, nuk kam pse t’i nxjerr sepse unë i prish punë dikujt, sepse nxjerr gjëra që janë private. Pjesa qe më ka shkruar nuk është private, sepse të gjithëve na ndodh që na ka shkruar dikush.

Nuk është se jeni takuar apo jo?

Dario: Unë nuk pranova sepse nuk jam tip që i bëj këto gjëra, nuk pranova dhe më bëri bllok në sekondë që të mos bëja ndonjë screen.

Je i gatshëm të përballesh me të kur të dalë, t’ja thuash përballë këto gjëra?

Dario: Nëse e kërkon pse jo.