Një 15 vjeçare, është abuzuar dhe ngacmuar seksualisht për disa muaj me radhë, nga një 24 vjeçare me inicialet A.Sh, e cila tashmë është shpallur në kërkim. Komunikimi mes tyre lindi nëpërmjet rrjeteve sociale, ndërsa më pas 24 vjeçarja e detyroi të miturën që të kryente marrëdhënie seksuale me të.

Top Channel bisedoi me të miturën dhe mamanë e saj, por për arsye etike ne nuk do te tregojmë imazhin e tyre. Ato na treguan të gjithë ngjarjen. Rasti është i paprecedent sepse me se shumti krime te kësaj natyre kanë patur për protagoniste meshkuj.