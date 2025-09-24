Në emisionin “Off the record nga Andrea Danglli në A2 CNN”, ai u pyet nëse ka marrë ndonjë porosi nga ish-deputeti i PD-së, Dashnor Sula, i cili vitin e kaluar ishte tepër aktiv.
“E para njëherë, këto i kam filluar unë. Unë vazhdoj me timen. Dashin e kam një nga miqtë e mi më të mirë, por këtu unë këtë herë u inspirova nga kryetarja e Bashkisë së Lushnjes, e cila kishte hapur shkollën e kastravecëve. E kishte publikuar sot në Facebook sesi rritet kastraveci.
Duke qenë se ministrja, ajo leshverdha bëri atë të çobanëve, kjo bëri si do të rritet kastraveci. Gjithë këto vite, Myzeqeja ja ka futur kot, sot kryetarja e Bashkisë na kishte mësuar sesi do të rritej kastraveci dhe unë prandaj i solla”, tha Korreshi.
