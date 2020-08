Pacienten e vogël e vizitoi në Ortopedi. E pas kësaj, një mjek kirurg nga Spitali i Pejës, ia ftoi asaj nënën në zyrën e tij, të mërkurën mbrëma.

Gruas, siç pretendon kjo e fundit, deshi t’ia tregojë disa pajisje për shërimin e vajzës, e cila ka 17 ditë që po qëndron në spital.

Por, aty, në zyrën e Numan Baliqit, gjithnjë sipas nënës së pacientes, ndodhi diçka tjetër. Gruaja pretendon se mjeku nuk u ndal, edhe pse kjo tentoi të ikte.

“Më kapi përdore dhe më mshelli mrena me zor. E mshelli derën dhe ndali dritën. I thashë çele derën se thirra sigurimin. Siç isha shtrirë, tha po du me ta mat pulsin e zemrën dhe tensionit. Më kapte, duke me më ledhatu. E shtyva dhe e çela derën dhe ika”, tha ajo.

/e.rr