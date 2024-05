Artistja e madhe shqiptare Margarita Xhepa është një nga aktoret ikonë të kinematografisë shqiptare. Sot ajo është 90 vjeç, por njëkohësisht ruan elegancën dhe bukurinë.

Margarita Xhepa ka qenë sonte e ftuar në spektaklin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan.

Artistja ka treguar sekretin e bukurisë dhe jetëgjatësisë së saj.

“Deri sa rroka njeriu kaq gjatë, unë them nga lodhja e madhe? Nga durimi i madh? Sepse njeriu në jetë kalon hidhërime, gëzime, ato gërshetohen, jeta kështu është, edhe gëzime edhe hidhërime. Por ama puna qenka gjë e madhe, lëvizja është jetë. Puna e bërë me dashuri, me pasion. Ajo më ka mbajtur gjallë, edhe jeta e rregullt. Unë nuk kam pirë kurrë cigare, edhe pijet nuk më pëlqejnë, kam bërë jetë të rregullt, asgjë tjetër”, u shpreh Margarita Xhepa.

/a.r