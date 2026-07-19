Një përplasje e ashpër familjare trajtohet në rubrikën “Shihemi në Gjyq”, ku nënë e bir, Sabrija dhe Ermali, kanë ballafaquar akuzat për tjetërsimin e pronës.
Sabrija ka akuzuar hapur djemtë e saj për braktisje, duke pretenduar se djali i madh e ka nxjerrë jashtë shtëpisë e i ka marrë rrobat pasi e mashtroi për të hedhur firmën te noteri.
Nga ana tjetër, Ermali ka fajësuar të ëmën se nuk duhej të firmoste.
Sabrija: Unë kam tre fëmijë, tre djem. Këta asnjëri për mua nuk është kujdes, as i madhi e as i dyti, kurse ky (Ermali) ka qenë i ikur. Ka qenë 11 vite në Itali dhe kur ka ardhur, ka ardhur copë-copë. Mua më nxorën nga shtëpia, e më hoqën rroba e të gjitha. E dinin se nuk do të vinte ky. Donin dy shtëpi ata. Donin edhe katin e katërt edhe katin e tretë. Më çuan mua më Laç dhe hodha firmën. Unë nuk e dija se përse e hodha firmën, as ma lexoi noterja, as djali. Më ka marrë nga puna me bluzën e punës më ka çuar. “Ikë”, më thoshte “se kjo është shtëpia ime”.
Eni Çobani: Për Almirin flasim apo jo!
Sabrija: Po! Më thotë ik.
Ermali: Pse nuk e mori shtëpinë, kur ishte babi gjallë?
Sabrija: Nuk e mori, sepse i thoshte babi.
Ermali: Pse firmose ti? Nuk duhet të firmosje.
Sabrija: Po firmosa mor djalë se më çuan atje dhe hodha firmën. Unë nuk kam ditur gjë.
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