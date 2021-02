Françesko Toti dhe Ilari Blazi dashuri me shikim të parë.

Një dashuri që sot ekziston prej 20 vitesh, por që nisi në mënyrën më të keqe, me një gërvishtje në makinën e tij tip “Ferrari”.

Për ish-kapitenin legjendar të Romës, Françesko Totin ishte e menjëhershme dashuri me shikim të parë me ish-“Show Girl”-en italiane.

Gjatë një filmi të dedikuar për legjendën e skuadrës kryeqytetase, Françesko Toti rrëfehet për herë të parë për dashurinë me Ilari Blazin:

Unë e çova atë në Fungo, një restorant në katin e fundit të kullës EUR, sepse ishte i hapur. Unë shkova ta marr Ilary në shtëpi me Ferrarin, poshtë restorantit ajo hapi derën e saj dhe goditi fort murin … Unë do ta kisha vrarë atë, por bëra sikur nuk kishte ndodhur asgjë …! ” . Ferrari me vija në takimin e parë, por Francesco e mbajti gojën mbyllur: nëse kjo nuk është dashuri … Një “kurban” për dashurinë që zgjat prej 20 vitesh…

g.kosovari