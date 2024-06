Analisti Ilir Yzeiri, pjesë e panelit të Top Story në Top Channel, tha se RAI 3 prej vitesh përdor një linjë raciste ndaj shqiptarëve. Sipas tij, gazetrët e këtij televizioni përdorin klishe dhe steriotipe për popullin shqiptar, të cilat sipas analistit duhet të harrohen.

Yzeiri: Modeli i italianëve është bazuar në intervista, këta gazetarë kanë punuar për të bërë ndaj nesh paragjykime raciste. Unë me gazetarin e RAI-t nuk ulem as për kafe. RAI nuk kujtohej për shqiptarët, me tone raciste, edhe ky një gazetar tjetër, një reportazh po nga këta në 2003-2004, thoshte që droga nga Stambolli me mushka, kalon në Kosovë dhe më pas në Tiranë. Unë me reportazhet e tyre nuk merrem fare, ç’punë ka ky kur vjen për një marrëveshje dhe do të tregojë krimin në Shqipëri?