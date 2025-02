Analisti Ben Andoni ka ngritur shqetësimin për infrastrukturën e godinës së institucionit të Prokurorisë së Posaçme (SPAK).

Gjatë fjalës së tij në emisionin ‘Debat’ me gazetaren Alba Alishani në A2 CNN, Andoni tha se një ish-deputet i kishte treguar se kur shkoi në SPAK, e futën në një dhomë për të dëshmuar bashkë me 3 persona të tjerë, kundër kërkesës së tij që të paraqitej i vetëm.

Andoni tha se në gjykimin e tij fajëson pak edhe prokurorët që shërbejnë në SPAK, pasi sipas tij, lufta e tyre ka qenë vetëm për mirëqenien dhe rrogën e tyre dhe jo për institucionin, shkruan A2 CNN.

“Po e nis pak nga infrastruktura. Më është dashur të kontaktoj me një njeri që ka dhënë dëshminë e tij në SPAK. Patjetër ka qenë i rezervuar për atë që ka folur, por ka thënë të njëjtën gjë: ‘kam qenë i shqetësuar se më kanë futur në një zyrë bashkë me 3 njerëz të tjerë. Kisha kërkuar të isha i vetëm’. Një nga njerëzit që dikur ka qenë në Parlament dhe që e njihte edhe ligjin.

Edhe i thashë pse bëhet kështu? Më tha ‘sepse SPAK vazhdon të bëjë korrespondencën dhe nuk merr përgjigje për këtë’. Por unë vendos faj pak edhe te njerëzit e SPAK. Sepse të bësh aq luftë për mirëqenien tënde, për rrogën tënde, duhet të bësh për institucionin fillimisht, duhet të shkojnë baraz.

Pastaj një kryeministër e ka këtë lloj momenti, momenti kur duhet të flasë i qetë dhe të shpjegojë edhe standartet. Kuptohet që është i pakënaqur me atë që ndodhi me zotin Veliaj dhe me zotin Berisha, por kjo flitet në një mënyrë shumë të butë, shumë të qetë që njerëzit ta kuptojnë”, tha Andoni.