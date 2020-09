Moderatorja Luana Vjollca, ka marrë vëmendjen e fansave në fotot e fundit të publikuar në “Instagram”.

Moderatorja e njohur është shfaqur tepër rinore e veshur me një fustan të zi me pika, që i përafron stilit të viteve 80-të, e me flokë si të Marlyn Monroe.

Nuk kanë munguar komentet pozitive për bukuroshen bionde as nga fytyra të njohura publike, të cilët komplimentonin pamjen fizike të Luanës.