Demokratët po shkojnë drejt 11 majit pa kërkesa dhe kushte për fletën e votimit, në të cilën qytetarët do të hedhin verdiktin e tyre për partinë që preferojnë të votojnë. Sekretari për çështjet Zgjedhore në PD, Ivi Kaso, thotë se Kodi Zgjedhor, këtë herë është i qartë: në fletën e votimit të gjithë kandidatët duhet të paraqiten me emra dhe kjo do të kursejë debatin e gjatë të zgjedhjeve të kaluara mbi modelin e fletës së votimit.

“Debatin mbi fletën e votimit, e ka zgjidhur legjislatori për shkak të parashikimit në ligj të dy listave, të hapur dhe të mbyllur, edhe pjesa e hapur e kandidatëve do të renditen sipas rendit alfabetik, e për këtë arsye KQZ kur të hartojë fletën e votimit është e detyruar të paraqesë emrin dhe mbiemrin e kandidatit, në mënyrë që t’i rendisë ata sipas parashikimit ligjor. Kështu që pavarësisht ndonjë vështirësie teknike që mund të ketë lidhur me madhësinë e fletës së votimit dhe me detyrimin për t’i përfshirë të gjithë kandidatët brenda të njëjtës fletë, çështja e debatit nëse do jetë me emra ose numra është e zgjidhur përfundimisht”, thotë Kaso për Report Tv.

Kaso thotë se shumë hapësirë për diskutim, Kodi nuk lë as për listën e mbyllur të kryetarit, kandidatët e së cilës ndonëse nuk i nënshtrohen votimit preferencial duhet të jenë të shënuar në fletën e votimit, njëjtë si kandidatët e listës së hapur, për të cilët do votohet, pra me emra.

“Lista e mbyllur edhe e hapur duhet të figurojnë në fletën e votimit, në mënyrë që zgjedhësi të ketë qartësi jo vetëm për subjektin por edhe kandidatët, pavarësisht se lista e mbyllur nuk merr votë individuale”, vijon Sekretari për Çështjet Zgjedhore PD

Por a do të shkaktonte një fletë votimi me kaq shumë emra kandidatësh konfuzion te votuesi?

“Kjo zgjidhet përmes 2 komponentëve, jo vetëm vizualisht që të ndahet pjesa e listës së mbyllur nga lista e hapur, por edhe kuadrati ku shënohet vota, do të mungojë në pjesën e listës së mbyllur dhe të vendoset vetëm në listën e hapur. Kështu që besoj KQZ kur të konceptojë fletën e votimit të marrë parasysh edhe këtë gjë, që të mos ngatërrohet votuesi”, tha ai.

Krahas zgjidhjes së çështjeve teknike për votimin, Ivi Kasos i është besuar edhe drejtimi politik i qarkut të Korçës. Për Report Tv, Kaso thotë se ka përgatitur dy padi për në SPAK për kundërshtarin e tij Niko Peleshin për shkelje zgjedhore.

“Është një aktivitet që vazhdon me ritëm domethënës, me rifreskimin e strukturave, përgatitjes për zgjedhje, identifikimit të mbështetësve në diasporë, por edhe denoncimi i abuzimeve që po bëhen nga pushteti, vecanërisht nga drejtuesi politik atje, i cili prej 21 vitesh është në pushtet dhe kërkon votën për një tjetër katër vjeçar në pushtet në mënyrë që Niko Peleshi të mbushë një çerek shekulli në pushtet pa program dhe as bilanc, me ambicie personale, të cilës i janë vënë në dispozicion edhe administrata e qarkut, me takime në një kohë që duhet të ishin në detyrë, shantazh me vendin e punës, detyrim që familjarët e tyre në emigrim të votojnë për PS etj, është një gjë që ne jemi të përkushtuar që të mos ndodhë, dy denoncime janë bërë publike dhe kemi përgatitur padinë për në SPAK të cilat do shkojnë në SPAK dhe të jetë i sigurt Niko Peleshi që PD nuk do të lejojë asnjë tolerim dhe ndërkohë janë në fokus të hetimeve të SPAK dhe organeve ligjzbatuese”, tha ndër të tjera Kaso.