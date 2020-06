Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka reaguar edhe një herë pas lajmit për aktakuzën nga Gjykata Speciale, raporton JavaNews.

Thaçi ka publikuar një foto të emblemës së UÇK-së, teksa ka shkruar se askush nuk mund ta ndryshojë historinë e Kosovës.

Të njëjtin mesazh, të shkruar edhe në gjuhën angleze, presidenti e ka publikuar edhe dje.

Thaçi ende nuk ka folur para mediave, pas lajmit se Prokurori i Specializuar e ka dorëzuar për konfirmim aktakuzën ndaj tij dhe kreut të PDK-së, Kadri veselit.

Sipas njoftimit, Thaçi dhe Kadri Veseli dyshohen për vrasjen e rreth 100 personave.

Pas lajmit për aktakuzë, presidenti ka anuluar edhe vizitën për në Shtetet e Bashkuara, ku me datë 27 qershor, Kosova dhe Serbia do të ktheheshin në tavolinë të dialogut, me ndërmjetësimin amerikan.

