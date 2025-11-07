Bashkimi Europian ka vendosur që të ashpërsojë rregullat për dhënien e vizave për qytetarët rusë. Kjo si masë ndëshkuese për luftën e nisur nga presidenti Vladimir Putin në Ukrainë si dhe incidentet e fundit me hyrjen e dronëve rusë në hapësirat ajrore të Polonisë apo të tjera vendeve anëtare të NATO-s.
“Nisja e një lufte dhe pritja për të lëvizur lirisht në Evropë është e vështirë të justifikohet. Bashkimi Evropian po ashpërson rregullat për vizat ndaj qytetarëve rusë, për shkak të veprimeve të vazhdueshme me dronë dhe akteve të sabotimit në tokën evropiane. Udhëtimi në BE është një privilegj, jo një e drejtë e fituar,” njoftoi përmes një postimi në rrjetet sociale përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Punët e Jashtme, Kaja Kallas.
Pas kësaj deklarate, ka reaguar zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, e cila përmes një deklarate për mediat, komentoi njoftimin e BE-së për ashpërsimin e masave për lëshimin e vizave ndaj qytetarëve rusë.
“Komisioni Evropian duket se ka arsyetuar kështu: pse Evropa Perëndimore duhet të ketë turistë të pasur kur ka emigrantë ilegalë që jetojnë me ndihma dhe të arratisur ukrainas?”, deklaroi Zakharova me ironi, sipas agjencisë Tass.
BE: Sulmet me dronë janë pjesë e luftës hibride kundër Evropës
Bashkimi Evropian i ka parë incidentet e fundit me dronës, si pjesë e një lufte hibride kundër Evropës. Të paktën kështu ka deklaruar më herët një zëdhënës i Komisionit Evropian gjatë një konference për shtyp. Thomas Regnier tha se BE është në krah të Belgjikës, Suedisë dhe të gjitha vendeve të prekura nga këto incidente.
“Të gjithë kemi qenë dëshmitarë të mbylljes së aeroporteve në Belgjikë dhe të sulmeve të fundit me dronë edhe në Suedi, dhe jemi plotësisht në krah të Belgjikës, Suedisë dhe të gjitha shteteve anëtare të prekura, si gjithmonë. Tani, përcaktimi i origjinës së këtyre dronëve është kompetencë e plotë e shteteve tona anëtare. Nuk hyjmë në detaje. Ajo që është e qartë, siç ka deklaruar edhe presidentja von der Leyen, është se kjo është një luftë hibride dhe Evropa është në rrezik,” tha Thomas Regnier, zëdhënës i Komisionit Evropian për mbrojtjen.
Ai shtoi: “Pikërisht për këtë arsye, në planin e veprimit që prezantuam muajin e kaluar, kemi theksuar sërish rëndësinë dhe prioritetin maksimal që i japim Nismës për Mbrojtjen nga Dronët, sepse përgjigjja ndaj këtyre kërcënimeve duhet të jetë e bashkuar, evropiane, me një qasje gjithëpërfshirëse për të mbrojtur të gjitha shtetet tona anëtare. Hapat e ardhshëm janë mjaft të qarta në planin e veprimit për tremujorin e parë të vitit të ardhshëm. Do të fillojmë zhvillimin e saj me shtetet anëtare dhe, deri në tremujorin e katërt të vitit 2026, shpresojmë që të jetë funksionale”.
Komisioni Evropian ka shprehur gjithashtu më herët shqetësimin se Hungaria vazhdon të lëshojë karta kombëtare për qytetarët rusë bazuar në rregullat e saj të brendshme. Nuk bëhet fjalë për viza, por për leje qëndrimi që u mundësojnë qytetarëve të huaj të jetojnë dhe të punojnë ligjërisht në vend për periudha më të gjata.
