Zyra statistikore e Bashkimit Europian, Eurostat, ka vlerësuar Shqipërinë si një nga vendet me çmimet më të lira në Europë sa iu takon hoteleve dhe restoranteve për vitin 2024.
Për të bërë një krahasim të kostove të kontinentit europian, Eurostat ka vendosur mesataren në 100. Kjo do të thotë që nëse restorantet dhe hotelet kushtojnë mesatarisht 100 euro në BE, indeksi tregon se sa do të kushtonte e njëjta shportë në secilin vend.
Por për të shpenzuar në Shqipëri nevojiten vetëm 52 euro.
Sipas të dhënave të publikuara në një artikull të rrjetit televiziv ndërkombëtar Euronews, Zvicra është vendi më i shtrenjtë për restorante dhe hotele midis 37 vendeve të kontinentit. Një shportë standarde e këtyre shërbimeve kushton 171 euro në Zvicër, 71% më e lartë se mesatarja e BE-së.
Në vendet e tjera me bregdet mesdhetar, Kroacia është afër nivelit prej 100 eurosh, ndërsa Qiproja dhe Malta janë pak më të lira.
Për një krahasim rajonal, vendet nordike janë përgjithësisht më të shtrenjta për restorantet dhe hotelet, ndërsa vendet e Europës Perëndimore gjithashtu kanë tendencë të jenë mbi mesataren.
Irlanda, Holanda, Belgjika, Gjermania dhe Franca janë të gjitha në ose mbi pragun referues prej 100 eurosh të BE-së.
Në të kundërt, Europa Lindore dhe Ballkani janë dukshëm nën mesataren e BE-së prej 100 eurosh.
Megjithatë, krahasuar me vendet e rajonit, sërish Shqipëria renditet ndër më të ulëtat, ku lë pas vetëm Maqedoninë e Veriut, e cila rezulton me çmimet më të ulëta, 50% nën mesataren e BE-së, në 50 euro.
Në Europën Jugore, Portugalia, Spanja dhe Greqia janë dukshëm më të lira se mesatarja e BE-së, megjithëse Italia bën përjashtim.
Kjo renditje do të ndikojë në rritjen e sa më shumë turistëve në Shqipëri, ku të huajt, veç çmimeve të lira, po preferojnë edhe plazhet e rivierës shqiptare, që cilësohen si Maldivet e Europës. 2025 u konsiderua si një vit i suksesshëm për turizmin, pasi vendin tonë e vizituan mbi 12 milionë vizitorë.
Çmimet sipas vendeve
Maqedoni e Veriut – 50 Euro
Shqipëria – 52 Euro
Francë – 110 Euro
Gjermania – 112 Euro
Belgjika – 124 Euro
Holanda – 125 Euro
Irlanda – 129 Euro
Zvicra – 171 Euro
ÇMIMET NË RAJONIN E BALLKANIT
Maqedoni e Veriut – 50 Euro
Shqipëria – 52 Euro
Mali i Zi – 66 Euro
Serbia – 68 Euro
Greqia – 86 Euro
Kroacia – 95 Euro
