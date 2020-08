Më 21 gusht aktorja shqiptare Olta Gixhari u bë nënë për herë të parë dhe solli në jetë një djalë, Amar. Aktorja tregoi mbrëmjen e kaluar domethënien e emrit dhe të gjithë detajet e tjera të lindjes që kishte pasur duke pohuar se ndihej mjaft e lumtur.

Dje ajo ka ndarë një foto të këmbëve të vogëlushit ku dallohet shkronja ‘A’.

“Amar me dy A të gdhendura te këmbët”, ka shkruar aktorja duke vënë në dukje këtë detaj mjaft interesant. Kujtojmë se dje Olta shpjegoi domethënien e emrit e cila vjen nga hebraikja që do të thotë i përjetshëm dhe nga arabishtja do të thotë hënë.