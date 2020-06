Kryeministri Edi Rama ishte sot në Marikaj të Vorës, ku ka nisur puna për ndërtimin e dy shkollave nëntëvjeçare, pas shkatërrimit të 26 nëntorit.

Gjatë inspektimit, Rama ka risjellë në vëmendje situatën nga pandemia dhe u ka kujtuar qytetarëve të kenë kujdes dhe të ruhen pasi virusi nuk ka ikur, por është ende i rrezikshëm.

Një ditë më parë kryeministri apeloi qytetarët që nëse shifrat vijojnë të rriten me trend rekord si ditët e fundit, qeveria do jetë e detyruar të rikthejë karantinën.

Rama: Të mos afrohemi se…

Qytetari: Më duket se ka kaluar gjithçka.

Rama: Jo nuk ka kaluar gjithcka mos rrini me mendjen se ka kaluar, duhet me u rujt,

jo me dhënë dorën se është e rrezikshme.

“Vazhdon çelja e kantiereve të Rindërtimit nga themelet të 129 shkollave, të cilat do të rilindin me standarde arkitektonike e arsimore shembullore, në përputhje me standartet europiane, mbi rrënojat e ngrehinave të shëmtuara e të degraduara që shkatërroi tërmeti🇦🇱🇪🇺

Së shpejti edhe kantieri i Rindërtimit të lagjes së re në qendër të Vorës🙂”, shkruajti Rama në Facebook në lidhje me procesin e rindërtimit pas tërmetit shkatërrues të vitit të kaluar teksa u la afat specialistëve që në mëngjesin e 27 nëntorit 2020 shkollat të jenë gati.

g.kosovari