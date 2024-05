Familjet e shtatë ushtareve femra izraelite të kapura nga Hamasi gjatë sulmeve të 7 tetorit kanë publikuar pamjet e rrëmbimit të tyre, për të rritur presion mbi qeverinë e kryeministrit Benjamin Netanjahu që të sigurojë lirimin e tyre.

Videoja tregon gratë që janë pjesë e Forcave të Mbrojtjes të Izraelit (IDF) të rreshtuara përballë një muri, me duart e tyre të lidhura. Fytyrat e disa prej grave janë të mavijosura dhe të gjakosura.

Sipas Forumit të Familjeve të Pengjeve, pamjet u publikuan më parë nga Hamasi. Grupi e mori atë nga IDF, e cila kishte edituar më parë videon për të përjashtuar skenat shqetësuese.

“Çdo dëshmi e re për atë që ndodhi me pengjet i bën jehonë të njëjtës së vërtetë tragjike. Ne duhet t’i kthejmë të gjitha në shtëpi, tani,” tha Forumi i Familjeve të Pengjeve në një deklaratë për shtyp të mërkurën.

Gratë u rrëmbyen gjatë sulmit të Hamasit në bazën ushtarake izraelite Nahal Oz, pranë Rripit verior të Gazës, si pjesë e sulmeve të grupit militant ndaj Izraelit që lanë rreth 1200 njerëz të vdekur dhe më shumë se 250 të kapur dhe të marrë peng në enklavë.

Pas sulmit, Izraeli nisi një luftë në Gaza që ka vrarë më shumë se 35,000 palestinezë gjatë shtatë muajve të fundit, sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë në Gaza.

Gratë e rrëmbyera punonin si vëzhguese të IDF-së, një rol që përfshin monitorimin e sigurisë kufitare të Izraelit.

Video e sprovës është bërë publike ndërsa presioni rritet mbi Netanyahu për të siguruar lirimin e izraelitëve që ende mbahen nga Hamasi, të cilin qeveria e tij e ka bërë një objektiv kyç të ofensivës së Gazës. Përpjekjet e shumta për të arritur një marrëveshje peng për armëpushim me Hamasin kanë dështuar muajt e fundit, duke zemëruar ata në Izrael që bëjnë fushatë për kthimin e pengjeve.

“Shteti i Izraelit nuk mund të pranojë një realitet ku qytetarët e tij vazhdimisht ndjejnë se jeta e tyre kërcënohet dhe vuajnë nga frika dhe ankthi i pandërprerë,” tha Forumi i Familjeve të Pengjeve teksa publikoi videon të mërkurën.

“Çdo ditë që kalon, bëhet më sfiduese të kthesh pengjet në shtëpi, të gjallët për rehabilitim dhe të vrarët për varrimin e duhur. Qeveria izraelite nuk duhet të humbasë asnjë moment tjetër; duhet të kthehet sot në tryezën e bisedimeve!”.

Netanyahu tha të mërkurën se është i tmerruar nga videoja që tregon rrëmbimin e vëzhguesve në terren.

“Izraeli do të vazhdojë të bëjë gjithçka për t’i sjellë në shtëpi dhe mizoria e terroristëve të Hamasit vetëm sa rrit vendosmërinë time për të luftuar me forcë deri në shkatërrimin e Hamasit, për të siguruar që ajo që kemi parë këtë mbrëmje nuk do të ndodhë më”, tha ai.

/a.r