Dubai është një nga vendet që ka marrëveshje shumë të pakta ekstradimi dhe Shqipëria është një ndër shtetet me të cilat nuk ka. Nga ana tjetër, siç u shpreh gazetari Eni Ferhati në emisionin “Opinion” në Tv Klan, në Dubai ndodhen bosët kryesorë të botës së krimit që ndërkohë janë përpjekur të vrasin njëri-tjetrin. A e bën kjo Dubain një kafaz të artë për botën e krimit?

Ministri i Brendshëm Taulant Balla shprehet se janë dërguar tre marrëveshje për ekstradimin që janë në proces mes ministrive respektive të drejtësisë. Ai shton se gjatë vizitës së tij në Dubai, është treguar i hapur për të theksuar se do të bëhet çdo përpjekje për të marrë personat e përfshirë në krime të rënda, duke përdorur edhe deportimin.

Taulant Balla: Kemi çuar të tria marëveshjet sepse pjesa e ekstradimit lidhet me tre marrëveshje, njëra është për ekstradimin, njëra është për vuajtjen e dënimit dhe për çështjet e juridiksionit gjyqësor. Të tria këto marrëveshje janë në proces vajtje ardhjes mes ministrive të drejtësisë, Ministrisë së Drejtësisë së Shqipërisë dhe Ministrisë së Drejtësisë të Emirateve të bashkuara. Politikisht, mund t’ju them dhe keni njofitmin zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë të Emirateve të Bashkuara që kemi diskutuar për këtë çështje dhe kemi dëshirën për t’i përmbyllur. Tani, shumë prej kolegëve të zotit Koka dhe zotit Ferhati mund të thonë që jemi dakord por edhe po e firmosët marrëveshjen ata nuk do e zbatojnë. T’ju them të drejtën kam pasur një bisedë shumë të hapur me ministrin e Brendshëm kur i kam thënë që shikoni kur bëhet fjalë për krime të rënda ne do ngulmojmë në çdo lloj mënyre për t’i marrë. Këtu pastaj ka edhe një moment tjetër që mund të përdorim edhe deportimin jo ekstradim që kërkon një proces më të gjatë gjyqësor.

Mes të tjerash, ministri i Brendshëm u pyet edhe për numrin e saktë të personave me precedentë kriminalë që Shqipëria kërkon në Dubai.

Blendi Fevziu: Sa persona kemi ne që kërkohen në Dubai, me informacionet që keni ju?

Taulant Balla: Nuk e kam bërë një përmbledhje të saktë të një numri, por mund të themi që janë me dhjetëra.

Blendi Fevziu: A rrezikon që Dubai të jetë një mit dhe një pjesë e këtyre të jenë në Europë sepse keni thënë që filani është në Dubai, pastaj janë arrestuar një në Spanjë, një në Francë, një këtu e një atje?

Taulant Balla: Shumë ma kanë bërë këtë pyetje. Besoj që biem dakord që është krijuar një koncept i gabuar te pjesa e personave me background kriminal dhe që e kanë shfrytëzuar këtë në kuptimin që bëjnë një ngjarje kriminale dhe e konsiderojnë si një shpresë për t’u fshehur atje. Ajo që unë mund të them publikisht sot është që ne do të bëjmë gjithçka që ky destinacion të mos konceptohet si i tillë.

Spartak Koka: Vetëm kërkesa sepse do të jetë në vullnetin e Dubait nëse do t’i pranojë kërkesat tuaja apo jo, mund të ketë dëshirë ministri i Brendshëm dhe i Drejtësisë, por s’ka vullnet qeveria.

Taulant Balla: Vullneti i Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Brendshme është…

Spartak Koka: Ju kanë dhënë afate?

Taulant Balla: Unë pres në javët apo muajt në vijim që ministri bin Zayed të vizitojë Shqipërinë për të vazhduar këtë dhe të gjejmë të gjitha instrumentat që jo vetëm nëse arrijmë të mbyllim marrëveshjen, por të gjejmë mundësitë që edhe pa marrëveshje, personat e akuzuar për krime të rënda, ne të kemi mundëisnë t’ia vëmë në dispozicion drejtësisë.

Numrin e saktë Balla e konfirmoi disa minuta më vonë gjatë diskutimit në “Opinion”, ku rezulton se janë identifikuar 20 persona.

Taulant Balla: Kemi identifikuar 20 persona që kemi marrë konfirmimin që janë në Dubai persona që kemi në kërkim. Shanset që në atë shtet të ketë persona të paidentifikuar që të jenë brenda kufirit të tyre janë thuajse zero se kanë një sistem shumë të mirë të hyrjes në kufi.

