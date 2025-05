Ish-deputeti Myslim Murrizi ka rrëfyer në emisionin Top Story se është kërcënuar nga një shqiptar që jetonte në Londër.

Ai u shpreh se i kishte dërguar një plumb në rrjete sociale.



Murrizi: Një që lante makina në Londër më kishte dërguar një plumb, me emrin Xhixho, me shumë qetësi u mora vetë me të, debil që bëjnë si të fortë. E gjeta dhe tani ishte në fushatë.