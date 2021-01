Aktori i njohur Xhevdet Ferri u nda nga jeta një vit më parë duke shkaktuar dhimbje të madhe te miqtë, fansat dhe sidomos tek familjarët e tij.

Vajza e aktorit, Bora e ka kujtuar gjithmonë aktorin, duke treguar se largimi i tij i parakohshëm nga jeta i ka lënë pas një dhimbje të pashërueshme.

Dhe në përvjetorin e ndarjes nga jeta të aktorit, ajo i ka dedikuar një status prekës kur tregon më shumë nga marrëdhënia e tyre e vecantë, si edhe mallin që ndjen për mungesën e tij.

Postimi i plotë:

Hi papi, prapë unë, “xhandari i vogël”, epiteti që mendoje se më shkonte më shumë për shtat këto vitet e fundit. Sot bëhet një vit që nuk je më fizikisht mes nesh. Jo se ka ndonjë domethënie për mua sepse që prej asaj dite koha s’është më lineare për mua.

Datat janë gjithashtu shumë konvencionale, pa ndonjë domethënie të madhe, ashtu siç nuk i ndjeje as ti datat e largimit nga kjo jetë e prindërve të tu. Funny he?! Si vijnë gjërat full circle?! Për tu habitur gjithashtu se si në këtë vit që s’ke qenë me mua kam marrë prej teje leksione jete që nuk i kisha marrë në 34 vitet e rrugëtimit tonë të përbashkët.

Faleminderit për këtë, faleminderit gjithashtu që më del shpesh në ëndërr, që flasim, që përqafohemi… ashtu ftohtë siç dimë ne, pa ndonjë manifestim me ulërima. Prapë më mungon shumë në këtë dimension. Kam bindjen se ke gjetur paqen e kërkuar aty ku je tani. Ne të duam shumë këtu ku na ke lënë

