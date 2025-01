Me një total prej 11.7 milionë hyrjesh në vitin 2024, Shqipëria po dëshmon se është bërë një destinacion i rëndësishëm turistik. Por me çfarë udhëtojnë të huajt drejt Shqipërisë?

Transporti tokësor ka qenë dhe mbetet mënyra kryesore e hyrjes së shtetasve të huaj në Shqipëri, një trend që lidhet ngushtë me pozicionin gjeografik të vendit dhe afërsinë me rajonin. Konkretisht në vitin 2024, 53% e turistëve që vizitojnë Shqipërinë vijnë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, dhe Mali i Zi. Në vitin 2020, transporti tokësor përbënte 84% të të gjitha hyrjeve, duke reflektuar varësinë tradicionale nga kjo mënyrë udhëtimi. Po ashtu kjo mënyrë udhëtimi jo vetëm që ofron një alternativë më të përballueshme për shumë turistë, por gjithashtu i lejon ata të eksplorojnë destinacionet nga afër.

Megjithatë, me kalimin e viteve, kjo dominancë ka filluar të bie. Në vitin 2024, pesha e transportit tokësor ra në 68%. Kjo rënie lidhet me zhvillimin e transportit ajror i cili ka përjetuar një rritje të ndjeshme dhe të qëndrueshme. Në vitin 2020, vetëm 12% e hyrjeve në vend realizoheshin përmes aeroportit, një shifër që lidhej me kapacitetet e kufizuara dhe efektet globale të pandemisë. Megjithatë, deri në vitin 2024, kjo shifër është rritur ndjeshëm në 27.2%, duke reflektuar investimet në infrastrukturën ajrore, hapjen e aeroporteve të reja dhe shtimin e linjave ndërkombëtare. Shqipëria ka përfituar gjithashtu nga linjat ajrore me kosto të ulët, të cilat kanë lehtësuar aksesin e turistëve nga qytetet kryesore europiane.

Transporti detar, nga ana tjetër, ka një peshë shumë më të vogël në krahasim me transportin tokësor dhe ajror. Në vitin 2020, vetëm 4% e hyrjeve realizoheshin përmes porteve detare, dhe kjo shifër ka mbetur e njëjtë edhe në vitin 2024. Megjithatë, përmirësimi i porteve detare dhe zgjerimi i linjave të udhëtimit përmes detit mund të ndihmojnë në rritjen e numrit të turistëve që zgjedhin këtë mënyrë udhëtimi.