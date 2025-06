Nga një zonë afër Teheranit, ku tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë të ndjeshme dhe të vazhdueshme, hoxha Eni Kokomani ka sjellë një pasqyrë të drejtpërdrejtë mbi realitetin e përditshëm në Iran.

Në një lidhje për emisionin “360 Gradë” në ABC Neews, Kokomani e përshkroi situatën si një përzierje të tragjikes me komiken, ku qytetarët, pavarësisht rrezikut dhe pasigurisë, vijojnë jetën me një qëndresë të pazakontë, madje duke shijuar raketat ‘vdekjeprurëse’ me një filxhan çaj në dorë.

Ai theksoi se edhe pse vendi ndodhet në një gjendje lufte të heshtur, populli iranian nuk e humbet qetësinë, duke qëndruar i bashkuar përballë sfidave, ndërsa raportimet flasin për qindra të vrarë nga përplasjet e fundit.

“Në përgjithësi situata është pak tragjike, por dhe pak komike. Kemi njerëz që vriten të pafajshëm, por kemi dhe popullin iranian që nuk trembet nga lufta. Duke pirë çaj dhe duke vështruar qiellin sikur bien fishekzjarrë.

Pavarësisht se jemi në gjendje lufte, kemi të bëjmë një popull që gjejnë kohë për luftë dhe nuk i tremben luftës. Tani janë thënë për 230 të vrarë. Mendimi im personal është ky që Netanyahu nga njëra anë thirrje për miqësi me popullin iranian dhe nga ana tjetër. Populli iranian është një popull shumë solid kur bëhet fjalë për vështirësitë”, tha Eni Kokomani.