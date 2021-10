Deputeti demokrat, Tomorr Alizoti, në një intervistë në ‘Opinion’ ju ka dhënë një përgjigje mediave të cilat e rendisin njëherë me Bashën dhe njëherë me Berishën.

Alizoti tha se në këtë garë nuk është me asnjërin, ai është në PD për historinë e tij familjare.

Sipas Alizotit lufta mes Bashës dhe Berishës po përçan PD-në, prandaj është koha që të reflektojnë.

‘Unë në këtë garë nuk jam me asnjërin. Unë në PD nuk jam as për Berishën dhe as për Berishën, në PD jam për historinë familjare, për njerëzit e mi pa varre. Është koha që të dy të reflektojnë, se përplasja mes tyre po përçan PD-në’, tha Alizoti.

/a.r