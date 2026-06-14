Korça mirëpriti të premten ditën e parë të edicionit të katërt të Festivalit Ndërkombëtar të Video Artit Gjon Mili, një aktivitet që sjell së bashku artistë, kineastë dhe krijues nga vende të ndryshme të botës.
Aktivitetet nisën në GAD Gallery, ku publiku pati mundësinë të ndjekë vepra të autorëve nga Koreja e Jugut, Holanda, Kanadaja, Kina, Australia, Italia, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Belgjika, Franca, Tajvani dhe Mbretëria e Bashkuar. Programi përfshiu filma të shkurtër, instalacione video dhe projekte eksperimentale që trajtonin tema sociale, kulturore dhe teknologjike.
Një nga pjesët më të veçanta të ditës së parë ishte programi VR-STATION, i realizuar në bashkëpunim me Minus Art Space. Vizitorët patën mundësi të njiheshin me projekte të realizuara me teknologjinë e realitetit virtual, duke përjetuar forma të reja të artit bashkëkohor.
Gjatë ditës u zhvilluan edhe projeksione në Muzeun Gjon Mili, ndërsa në mbrëmje aktivitetet u zhvendosën në Teatrin “Andon Zako Çajupi”, ku u mbajt ceremonia zyrtare e hapjes së festivalit.
Fjalën përshëndetëse e mbajti themeluesja dhe njëkohësisht kuratorja e festivalit, Yllka Gjollesha. Ajo u uroi mirëseardhjen pjesëmarrësve në edicionin e katërt të festivalit dhe u ndal te tema e këtij viti, “Are You Dreaming?” (“A po ëndërron?”).
Sipas saj, ëndrrat frymëzojnë artistët, kineastët dhe njerëzit për të imagjinuar ide të reja, histori të reja dhe mënyra të ndryshme për të parë botën. Ajo theksoi se edhe vetë festivali ka lindur si një ëndërr për të bashkuar artistë nga vende të ndryshme përmes artit dhe filmit.
Në fjalën e saj, Gjollesha falënderoi stafin, vullnetarët, bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që kontribuuan në organizimin e festivalit. Ajo shprehu mirënjohje të veçantë për Sisi Ndinin, e cila këtë vit iu bashkua ekipit kuratorial, si dhe për Artur Sokolin, Gentian Gjikopullin dhe Maria Sokolin.
Një falënderim i veçantë iu drejtua gjithashtu Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, Bashkisë së Korçës, si dhe artistëve dhe kineastëve që kishin udhëtuar nga vende të ndryshme për të marrë pjesë në festival.
Mbrëmja vijoi me shfaqjen e dokumentarit “Dezo Hoffmann – Photographer of the Beatles”, me regji të Laura Sivakova-Passova dhe Patrik Lancaric. Pas dokumentarit, të ftuarit morën pjesë në një koktej të organizuar në hollin e teatrit.
Programi i mbrëmjes vazhdoi me shfaqjen e disa veprave të përzgjedhura, mes të cilave “The Champ” nga Ermir Keta, “Antimuzeu” nga Renis Hyka, “Easter” nga Ksenia Yurkova, “Kingdom of Animals” nga Thadeusz Tischbein, “PA ZË (Soundless)” nga Gentian Gjikopulli dhe “Shards of Absence” nga Margherita Bagnara.
Festivali do të vijojë edhe gjatë dy ditëve të ardhshme me projeksione, takime me artistë dhe aktivitete të tjera kushtuar artit bashkëkohor dhe kinemasë eksperimentale.
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