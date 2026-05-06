Forcat Shqiponja kanë arrestuar mbrëmjen e sotme Aurel Deliun, i cili është pjesë e grupit të Marklen Hakës. 34-vjeçari u kap me armë zjarri me vete teksa ishte duke lëvizur me një automjet. Mësohet se i riu ishte në shoqërinë e një tjetër personi në momentin që u ndalua për kontroll nga forcat Shqiponja.
Aurel Deliu është person me precedent dhe i skeduar më herët nga policia. Pjesëtari i grupit të Marklen Hakës, u arrestua në vitin 2021 në Tiranë bashkë me një tjetër person dhe dy të tjerë u shpallën në kërkim. Ndërsa në atë kohë nuk iu bind urdhrit të policisë për tu kontrolluar.
Gjatë ndalimit tre të rinjtë sfiduan policinë me armё, stemë policie e mijëra euro. Ngjarja ёshtё regjistruar nё zonёn pranё “Xhamllikut” në 2021 ku 4 tё rinjtё ishin duke udhёtuar me njё mjet “Volswagen” kur janё ndaluar nga njё patrullё e forcave Shqiponja.
Tё rinjtё nuk i janё bindur urdhёrit tё policёve dhe janё konfrontuar fizikisht me ta, duke u ndarё nё 2 grupe. 2 personat qё u larguan morёn me vete edhe njё armë pistoletё qё ishte nё brezin e njёrit nga tё rinjtё qё u prangos nga policia.
Gjatё kontrollit nё mjet policia gjeti dhe sekuestroi sasi tё konsiderueshme të hollash në euro dhe lekë, celularë dhe gërshërë, të cilat u përdoren për prerjen e lëndës narkotike Canabis Sativa si dhe 1 portofol me stemën e policisë. Nё prangat e policisё ranё Aurel Deliu dhe Alban Tufa 29 vjeç ndёrsa nё kёrkim në atë kohë u shpallën Marklen Haka 30 vjeç dhe Bledar Kurti 40 vjeç.
