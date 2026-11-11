Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka deklaruar sot se PS-ja nuk do të mbështesë zgjatjen e afatit të Komisionit të Reformës Zgjedhore, duke theksuar se data 30 nëntor është afati përfundimtar për përfundimin e punës së tij.
Pas mbledhjes së Konferencës së Kryetarëve, Balla i bëri thirrje Partisë Demokratike që të ndërpresë bojkotin parlamentar dhe të rikthehet në Kuvend dhe në komisionet parlamentare, për të kontribuar në përmbylljen e reformës.
Ai theksoi se një vit ka qenë kohë e mjaftueshme për realizimin e reformës, ndërsa paralajmëroi se mazhoranca është e gatshme ta miratojë atë edhe në mënyrë të njëanshme, nëse opozita nuk pranon të bashkëpunojë.
“30 nëntori është afati i fundit i Komisionit të Reformës Zgjedhore. PS-ja nuk do të mbështesë zgjatjen e afatit të këtij komisioni, pasi një vit ka qenë i mjaftueshëm. Nuk mund të përsëritet i njëjti skenar dhe e njëjta lojë e pistë në kurriz të Shqipërisë dhe rrugës së saj të integrimit. Do ta miratojmë reformën edhe në mënyrë të njëanshme, nëse PD-ja nuk bie dakord dhe kërkon shtyrjen e afatit të komisionit”, deklaroi Balla.
Kreu i grupit parlamentar të PS-së i bëri gjithashtu thirrje PD-së dhe partive të tjera opozitare që të marrin pjesë në seancën e ardhshme parlamentare, ku do të diskutohet buxheti i vitit 2027.
Sa i përket përmbajtjes së reformës, Balla përmendi depolitizimin e komisioneve zgjedhore, rregullimin e mbulimit mediatik të fushatave dhe financimit të medias gjatë periudhave elektorale, si dhe çështjen e përfshirjes së administratës në zgjedhje dhe financimin e partive politike.
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