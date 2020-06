Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një Konferencë për mediat pas caktimit të 27 qershorit për takimin në Shtëpinë e Bardhë, u shpreh se “do jemi përballë Serbisë me ndërmjetësimin e SHBA”.

Thaçi theksoi se në asnjë rrethanë nuk pretendohet nga askush cenimi i integritetit të Kosovës, duke hedhur poshtë lajmet për shkëmbim territoresh.

“Do jemi përballë Serbisë me ndërmjetësimin e SHBA 27 qershor takimi në Shtëpinë e Bardhë. Unë falënderoj të gjitha shtetet që e kanë njohur Pavarësinë e Kosovës, njohja ndërkombëtare nuk do të mund të ketë pengesa, nuk do të mund të ndalet prej askujt, dhe për ne baza e vendimmarrjes do të jetë respektimi i plotë i Kushtetutës, ndaj e theksoj se në asnjë rrethanë nuk pretendohet askund të cenohet integriteti i vendit dhe i ftoj të të gjithë të mos hapin fjalë për cenim territori, Kosova është shtet i pavarur e Sovran dhe me Kushtetutën e tij dhe çdo interpretim dezinformues është lajm i rremë”, tha Thaçi.

g.kosovari