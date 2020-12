Në një intervistë për nje emision televiziv, Berisha tha se ky është një vendim kanunor dhe se blerja e gjakut me para do e shpallte të pafajshëm vrasësin.

Më tej, Berisha shtoi se lidhja e një pensioni për familjen Rasha i lë dorë të lirë policisë që të ‘këpusin 2 plumba dhe të shpëtojnë’, ndërsa tha se vendimi i Gjykatës është përcaktuar tashmë nga qeveria, si vrasje aksidentale.

“Në kanun gjaku ose mirret, ose blihet me para. Xhelati kësaj rradhe zgjodhi që ta blinte me para. Ka bërë një vrasje për së dyti të viktimës, Klodian Rasha.

Edi Rama i dha qytetarëve e shlyeva gjakun me para dhe tani, ai mund ta nxjerr të pafajshëm vrasësin, sepse mund mëë thotë se e ka blerë gjakun tani.

Ajo është vrasje shtetërore. Mbi bazën e vrasjes shtetërore, ti i përgjigjesh viktimës, qoftë me dashje ose pa dashje. Nëse vrasja shtetërore cilësohet si me dashje, shteti paguan, edhe në të kundërt, shteti paguan.

Por nëse i thua vrasje aksidentale, i ke dhënë të drejtë të gjithë punonjësve me uniformë që të këpusin 2 plumba pas shpine dhe të shpëtojnë më pas.

Kjo është një zgjedhje kanunore. Vendimi i Gjykatës është i dhënë që sot, sepse ajo do të marr verdiktin e qeverisë. Nëse ajo e cilëson si aksident,

Gjykata e merr si të mirëqënë dhe nuk mund t’i shkojë më larg,” tha mes të tjerash Berisha.

I vlen te theksojne se Sali Berisha, thjeshte dhe vetem per te pire nje kafe me 21 janar ne familjhen e viktimes Hekurand Deda dergoi bagigardin e tij dhe te te shoqes, me nje valixhe plot me para!

Por familja Deda e refuzoi, dhe qe nga ajo kohe eshte ne kerkim te drejtesise. Nuk dime nese jane para ekranit sonte per te degjuar Berishen dhe per te nxjerre pastaj konkluzionin se perse i kishte joshur Berisha asokohe me leke! Tema