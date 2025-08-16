Mëngjesin e sotëm, 16 gusht, “Kismet”, një nga jahtet më luksoze në botë, është parë në portin e Durrësit.
Ky mjet mahnitës, i gjatë 122 metra, është pronë e miliarderit pakistanezo-amerikan Shahid Khan.
Në bord mësohet se ndodhen 12 miliarderë, përfshirë biznesmenë nga Amerika dhe Irani.
“Kismet” është shpallur jahti më i bukur në botë për vitin 2025. Ai është prodhuar nga kantieri i njohur Lürssen dhe u lëshua në det në dhjetor të vitit të kaluar. Vlera e tij arrin 360 milionë dollarë, ndërsa kostoja vjetore për mirëmbajtjen kap 30 milionë dollarë.
Ndryshe nga superjahtet e tjera që vizitojnë shpesh portin e Durrësit, ky supermjet nuk do të furnizohet me karburant gjatë qëndrimit në qytet.
Leave a Reply