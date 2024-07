McLaren ka arritur një fitore të dyfishtë në Çmimin e Madh të Hungarisë, me pilotët e saj që zunë vendin e parë dhe të dytë.

Oscar Piastri preu i pari vijën e finishit, duke arritur fitoren e tij të parë në karrierë në Formulën 1. Australiani la pas shokun e skuadrës, Lando Norris dhe britanikun e Mercedesit, Leëis Hamilton.

Pesëshen e parë e mbyllën Charles Leclerc me Ferrari dhe Max Verstappen me Red Bull. Kampioni në fuqi i botës pati një aksident me Hamilton, ndërkohë që po luftonte për podiumin, aksident që e zbriti në vendin e pestë.