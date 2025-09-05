Aktivistja Evi Kokalari ka reaguar ndaj Partisë Demokratike dhe ish-kryeministrit Sali Berisha, pas publikimit të një investigimi të ri lidhur me ish-agjentin e FBI-së, McGonigal.
Në një postim në rrjetet sociale, Kokalari shkruan se PD po përdor raportin për të mbrojtur Berishën, por sipas saj, kjo nuk ndryshon asgjë për të ardhmen politike të ish-liderit demokrat.
“E dija që këta të PD-së do bënin sparkatën mbi këtë investigim, a thua se do t’i zgjidhë problemet Sali Berisha. Ikja jote është pa kthim, Z. Berisha!”, shprehet ajo.
Kokalari shton se edhe lidhjet me konsulencat pranë ish-presidentit amerikan Donald Trump nuk kanë më vlerë për Berishën, ndërsa e cilëson atë si të zhytur në “deluzion politik”.
“Pak rëndësi ka çfarë ndodh me Ramën, rruga juaj është e mbyllur”, shkruan ajo.
“E dija që këta të PDsë do bënin sparkatën mbi këtë investigimin që doli dje për McGonigal, a thua se do ti zgjidhë problemet Sali Berisha.
Nuk e di pse Berisha refuzon të kuptojë që pak rëndësi kanë këto për atë, sepse as një konsulencë pranë Trumpit, nuk i bën më punë.
Në këtë pikë mendohem, kush është më në deluzion të thellë, Berisha apo ai i partisë së psiqikëve!!
IKJA JOTE ESHTE PA KTHIM, Z. BERISHA. PA KTHIM!!!! – Pak rëndësi ka çfarë ndodh me Ramën.” – përfundon Kokalari.
