Avokati Edmond Petraj, i ftuar në “Tirana Live”, deklaroi se çështja “McGonigal” e ngritur nga opozita është juridikisht e pavlefshme dhe nuk prodhon asnjë efekt në Shqipëri.
Sipas tij, McGonigal ka qenë administrator i kompanisë “LawOffice & Investigation”, e regjistruar në Shqipëri në vitin 2008, gjatë kohës së qeverisjes së Sali Berishës. Kompania ka bashkëortak Shefqet Dizdarin, një emër i afërt me Berishën.
Petraj theksoi se çështja ka përfunduar në SHBA, ku McGonigal është dënuar, dhe se përpjekjet e opozitës për ta përdorur politikisht këtë rast ndaj mazhorancës nuk qëndrojnë juridikisht dhe nuk përbëjnë bazë për veprime në territorin shqiptar.
“Pjesa për të cilën këta merren me çështjen Mc Gonigal është një kazus i vdekur, një kazus, që vetëm në Shqipëri çuditërisht prodhohet dhe mendohet se me këtë pretekst duan të rrëzojnë apo minojnë pjesë e mazhorancës. Për të rrëzuar Ramën kjo nuk është forma e duhur. Pse është çështja e vdekur? Çështja McGonigal është një çështje e një procedimi penale të nisur në Amerikë, e hetur nga FBI dhe prokuroria e ka marrë të pandehur, ka kaluar në gjykatë dhe është dënuar.
Ata bazohen te një veprim juridik, në QKB, i cili është bërë regjistrimi i një shoqërie LawOffice & Investigation, që është një shoqëri tregtare, e cila është regjistruar. Marrëdhënia për të cilën kjo studio avokatie, e cila e themeluar në 2008, e cila në një nga pikat e saj, një nga administratorët e saj është Mc Gonigal, është u njëjti person, i cili është dënuar në SHBA për atë për të cilën u kap në afera dhe u gjet fajtor nga Gjykata amerikane.
Në viti 2008, që është themeluar kjo shoqëria, i bie që ka qenë koha e Sali Berishës dhe kështu Shefqet Dizdari është një person i njohur nga Berisha. McGonigal në këto që del, kjo kompani, që duhet të kishte brenda dhe pjesën e lobimit.
Kjo është një kompani e pastër lobimi, gjë që do u shërbente atyre me njohjet e McGonigal dhe Rossinit në shtete përkatëse, do t’u krijonte akses për t’i dhënë impuls jetës dhe vazhdimësisë së tyre politike. Çështja “McGonigal”, vendimi për të cilin këta kanë marrë dhe kanë depozuituar dhe kërkojnë të njohin në territorin e Shqipërisë nuk prodhon asnjë lloj efekti, kjo është nga ana juridike”, tha ai.
