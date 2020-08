Indrit Bajraktari, 24-vjeçari, i arrestuat pas vdekjes së 17-vjeçares Enisa Dodaj, në plazhin e Velipojës, rezulton të jetë i martuar në Angli.

Ai jetonte atje prej vitesh, por ishte kthyer me pushime në vendin tonë.

Nga fotot që qarkullojnë në rrjetet sociale, duket 25-vjeçari në krah të një vajze, e cila besohet të jetë partnerja e tij. Madje është pretenduar edhe prej saj, se është martuar me Bajraktarin.

Bajraktari ka një profil me emrin e tij në rrjetet sociale, por informacioni për ata që nuk e kanë ‘shok’, mungon. Almudena Bajraktari e cila jeton në Angli, sipas mediave, është shprehur sot se është martuar prej një viti me Indrit Bajraktarin. Madje kanë qarkulluar edhe foto, mes tij dhe Aludenës.

Në të vetmen foto që ai ka të hapur, për ta parë edhe ata që nuk e ndjekin, komentet janë nga më të ndryshmet.

Prej dy ditësh, që kur ngjarja është mësuar, opinioni publik është tronditur. Të shumta janë reagimet negative në foton e Indritit.

Disa nga komentet, lidhur me ngjarjen, teksa fajësojnë 24-vjeçarin:

