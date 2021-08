Një pushues nga Kosova është mbytur në plazhin e Shëngjinit pasditen e sotme. Me një njoftim për mediat, Policia bën me dije se ngjarja u regjistrua rreth orës 17:25, ku 76-vjeçari me inicialet J.B., u mbyt në det, pasi u fut për t’u larë.

Nuk dihet nëse i moshuari u mbyt si pasojë e ndonjë komplikacioni shëndetësor që mund të ketë pësuar teksa ishte në ujë, apo për shkak të dallgëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

/b.h