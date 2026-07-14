Deputetja e Partisë Socialiste, Romina Kuko, deklaroi në emisionin “Trialog” të Alba Alishanit në RTSH1 se Shqipëria ka kaluar me sukses fazën e parë të negociatave me Bashkimin Europian, duke mbyllur tre kapituj, por theksoi se sfida reale fillon tani.
Pas mbylljes së tre kapitujve të negociatave, Kuko nënvizoi se vendi ynë ka tejkaluar “sfidën e IBAR-it”, por puna intensive për zbatimin e reformave dhe bindjen e institucioneve europiane sapo ka nisur.
“Ne kemi tejkaluar tanë sfidën e IBAR-it siç e quanim ku ishin piketat e ndërmjetme. Po puna reale dhe e vërtetë fillon tani dhe është realisht një sfidë shumë e madhe sepse tani do duhet që ne të performojmë jo vetëm në ligje dhe në arritje të transpozimit të ligjeve, por gjithashtu edhe për të dhënë provat e duhura të cilat bindin Komisionin dhe pastaj kemi sfidën më të madhe që ka të bëjë me ratifikimin”, tha Kuko.
Ajo shtoi se Shqipëria është në rrugën e duhur për të kryer reformat e kërkuara nga Bashkimi Europian, por theksoi rëndësinë e përmbajtjes reale të tyre.
“Mos harrojmë që këto reforma duhet të kenë dhe përmbajtjen e duhur. Kështu që sigurisht që tani fillon një punë shumë intensive, shumë kërkuese që kërkon seriozitet shumë të madh dhe shumë pak interpretim politik nëse mund ta quaj kështu”, deklaroi më tej Kuko.
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