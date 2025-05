Kreu i PD Sali Berisha, ka dalë në një konferencë për mediat pas mbylljes së procesit të votimit.

Ai ka pasur një mesazh për numëruesit:ani, porosia ime e prerë për të gjithë komisionerët tanë në KZAZ, në komisionet e numërimit, të zbatohet ligji, ligji dhe vetëm ligji.

Asnjë votë nuk mund dhe nuk duhet të numërohet në presion.

“Të dhëna operative nga mbarë vendi dëshmojnë se në zonat tradicionale të qendrës së djathtë ka një rritje të ndjeshme të elektoratit dhe priten konform kësaj rritje edhe rezultatet me një optimizëm të vërtetë.

Por unë jam këtu para jush për të deklaruar se sovrani foli.

Vota është në duart e komisionerëve, në përgjegjësinë më të madhe.

Në Durrës, bandat e Pojës, e Troplinit, kanë vërshuar drejt KZAZ-ve me urdhrin nga Edi Rama se mund të ndikojnë në rezultat.

Kjo nuk është vetëm në Durrës, por ata janë më aktivë, janë denoncuar, qoftë nga mediat, qoftë nga PD dhe në zonat e tjera Edi Rama ka zgjedhur një lloj presioni drejt KZAZ-ve.

Garantoj të gjitha bandat se qeveria e Aleancës për Shqipërinë Madhështore do t’i shpallë ato grupe terroriste dhe do marrin ndëshkimet më maksimale si të tilla.

Unë e kuptoj që ata janë në përpëlitjet e tyre të fundit dhe besojnë se mund të ndikojë në vullnetin e sovranit.

Asgjë nuk mund të ndryshojë.

Populli ka folur në mënyrë vendimtare”, tha ai.

