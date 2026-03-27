Ndërprerja e furnizimit me naftë dhe gaz përmes Ngushticës së Hormuzit, si pasojë e konfliktit mes SHBA-ve dhe Izraelit me Iranin, ka shkaktuar një rritje të menjëhershme të çmimeve globale të energjisë dhe po kërcënon zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit.
Çmimet e karburanteve kanë nisur të rriten, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se së shpejti pritet të shtrenjtohen edhe faturat e energjisë për familjet. Por ndikimi nuk kufizohet vetëm te sektori energjetik.
Sipas analizave të fundit, numri i anijeve që kalojnë përmes kësaj rruge strategjike ka rënë ndjeshëm, nga mbi 100 në ditë para konfliktit në vetëm disa aktualisht, duke krijuar pasoja të drejtpërdrejta në furnizimin global me mallra.
Një nga sektorët më të prekur pritet të jetë bujqësia. Rreth një e treta e plehrave kimike në botë kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit. Rënia e furnizimeve vjen në një moment kritik, pasi marsi dhe prilli janë muajt e mbjelljes në hemisferën veriore.
Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e plehrave mund të ulë prodhimin bujqësor dhe të rrisë çmimet e ushqimeve në muajt në vijim.
Kriza po prek edhe industrinë e teknologjisë. Katari, një nga furnizuesit kryesorë të heliumit në botë, ka ndalur prodhimin pas sulmeve të fundit. Ky gaz është thelbësor për prodhimin e mikroçipave dhe për funksionimin e aparaturave mjekësore si rezonanca magnetike.
Mungesa e heliumit mund të çojë në rritje çmimesh për pajisje elektronike, por edhe për shërbime mjekësore.
Ndërprerjet po ndikojnë edhe në industrinë farmaceutike. Derivatet petrokimike, të domosdoshme për prodhimin e ilaçeve, eksportohen kryesisht përmes kësaj rruge. Problemet në transport, përfshirë edhe trafikun ajror në rajon, mund të shkaktojnë vonesa dhe rritje çmimesh për medikamentet.
Edhe tregu i metaleve dhe baterive pritet të ndikohet. Squfuri, i përdorur në përpunimin e metaleve si bakri dhe litiumi, transportohet në sasi të mëdha përmes Ngushticës së Hormuzit. Çdo ndërprerje në furnizim mund të rrisë kostot për prodhimin e baterive, duke ndikuar në çmimet e pajisjeve elektronike dhe automjeteve elektrike.
Bllokimi i një prej rrugëve më të rëndësishme detare në botë po shfaq pasoja të gjera për ekonominë globale. Ekspertët paralajmërojnë se, nëse situata vazhdon, konsumatorët në mbarë botën do të përballen me rritje çmimesh në shumë produkte bazë dhe shërbime.
