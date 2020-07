Deputetët opozitarë kanë kërkuar sot nga qeveria që të rishikojë vendimin për mbylljen e klubeve të natës.

“Qeveria të sillet mirë me artistët se kur ju duhen i merrni për të hapur fushata, ndërsa kur nuk ju duhen i largoni me polici” tha Zef Shtjefni.

Por Ilir Beqja shpjegoi pse është bërë mbyllja e klubeve dhe ndalimi i muzikës pas orës 20:00.

“Muzika nuk vret, por zhumra po. Arti nuk bëhet me klube nate. Në orën 20:00 fillon përdorimi i pijeve alkoolike dhe njerëzit nuk e mbajnë më distancën dhe kur ka aktivitet shtohen stërkalat.

Por mendoj se qeveria duhet të përmirësojë komunikimin, që masat të pranohen duhet t’u themi pse merren këto masa. Në orën 20:00 fillon përdorimi i pijes energjike, alkoolike dhe ekzotike”.

Vulën diskutimit ia vendosi Edi Rama, kur tha se mbyllja ishte domosdoshmëri. “Duke shprehur keqardhjen për disa të cilët reaguan protestë dixhitale lidhur me masën më të fundit të marrë nga Shëndetësia për mbylljen e diskove dhe klubeve të natës dhe mjediseve me muzikë, gjë që ishte një domosdoshmëri, ku gjithcka vihet në pikëpyetje, nëse njerëzit mblidhen dhe ngjishen si sardele në kutitë me zhurma”.

/a.r