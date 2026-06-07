Qendrat e votimit janë mbyllur në të gjithë territorin, duke shënuar përfundimin e procesit të votimit dhe nisjen e numërimit të votave në komisionet përkatëse.
Sipas të dhënave deri në orën 17:00, pjesëmarrja në votime ka arritur rreth 29%.
Në krahasim me zgjedhjet e mëparshme parlamentare të zhvilluara gjatë vitit 2025, në të njëjtin orar pjesëmarrja ka qenë rreth 39%, duke shënuar një ulje prej rreth 10 për qind.
Gjithashtu, menjëherë pas përfundimit të procesit të votimit kanë dalë edhe përgjigjet e para të exit poll-eve.
Sipas exit poll-it, ai që kryeson është Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosja me 42%. Pas tij vjen PDK me 21.6% të votave, ndërsa LDK me vetëm 17%.
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