Në orën 19:00 ka përfunduar procesi i votimit në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) ka njoftuar se votimi është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe demokratike, pa incidente të raportuara.
Sipas të dhënave paraprake të përpunuara nga KSHZ, pjesëmarrja e qytetarëve në votim ka qenë 45.71%. Menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit, ka nisur edhe numërimi i votave.
Në një lidhje të drejtpërdrejtë për Klan News, gazetarja Xhumadije Ibrahimi raportoi se duke qenë se në këtë raund përfshihen më pak komuna sesa në raundin e parë, pritet që procesi i numërimit të përfundojë më shpejt.
Vëmendja është përqendruar në disa komuna ku gara pritet të jetë veçanërisht e ngushtë.
Ibrahimi tha se Tetova, Kërçova, Struga dhe Dibra janë ndër qytetet ku pritet një përballje e fortë mes kandidatëve. Në Tetovë, sipas të dhënave të para jozyrtare, në avantazh është kandidati i koalicionit VLEN Bilall Kasami. Por “Rezultate më të qarta priten rreth orës 21:00”.
Në Kërçovë, gara zhvillohet mes kandidatit të VMRO-DPMNE-së Aleksander Jovanovski dhe atij shqiptar të AKI-së Fatmir Dehari, ndërsa në Strugë pritet një përballje mes kandidatit të pavarur të mbështetur nga VLEN Mendi Qyra dhe një tjetër përfaqësuesi të AKI-së Asim Dalipi.
