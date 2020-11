Naftëtarët janë rigrumbulluar mengjesin e sotëm përpara mjediseve të uzinës në Ballsh prej nga kanë rënë dakord që të pranojnë ofertën e kryeministrit Edi Rama për tu ndihmuar financiarisht nga qeveria.

Kjo ka ndodhur pas takimit të tij ditën e djeshme, ku u propozoi fillimisht një pagë deri në gjetjen e një zgjidhje për rifillimin e punës në rafineri.

Pjesëmarrësit në takimin e djeshëm me kryeministrin po komunikojnë sot me të gjithë naftëtarët, propozimet që iu ofroi Rama.

Kreu u sindikatës së naftëtarëve Sokol Dautaj ka thënë se sa i përket pagave të prapambetura do të vijojë rruga gjyqësore.

TAKIMI ME KRYEMINISTRIN

Siç u raportua edhe dje, pagat e prapambetura me gjyq nuk janë marrë përsipër nga qeveria për 505 naftëtarët që e kanë fituat këtë gjyq, duke deklaruar se është marrëdhënie privat me privat. Kryeministri Edi Rama në takimit mësohet të ketë thënë se deri më tani nuk ka ardhur asnjë firmë serioze që të marrë përsipër rinisjen e punës, pasi mendojnë se kostoja është e lartë. Ndonëse u fol se qeveria do t’i jepte mbështetje financiare naftëtarëve, deri më tani nuk është përcaktuar ende se sa do të jetë ajo.

Kujtojmë se dje pas 26 ditësh të ngujuara, naftëtaret vendosën që të lënë grevën e urisë, për të takuar kryeministrin Edi Rama, ndërsa shpresuan se nuk do të zhgënjeheshin nga takimi në fjalë.

g.kosovari