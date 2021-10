Mbyllet për 2 vite GKA/ Projekti i rikonstruksionit: Ja çfarë parashikon!

Galeria Kombëtare e Arteve do të jetë e mbyllur për dy vitet e ardhshme ndërsa godina do t’i nënshtrohet rikonstruksionit. Me vlerë investimi rreth 1 miliardë lekë, projekti përveçse rikonstrukton ambientet aktuale, do t’i dyfishojë ambientet, përmes një godine të re ngjitur me atë të projektuar nga Enver faja.