Është mbyllur procesi i numërimit të votave për kandidatët në Tiranë. Në zgjedhjet e 25 prillit, votuesit kishin të drejtë që përveç partive politike të zgjidhnin edhe kandidatin e tyre të preferuar.

Kështu kandidatët kishin mundësinë që të hynin në kuvend me vota preferenciale duke thyer herësin dhe duke eliminuar më pak të votuarin në listën fituese të partisë që i përfaqëson.

Teksa numërimi në Tiranë është mbyllur vihet re se në këtë qark kryeson Fatmir Xhafaj me 16741 vota i cili theu edhe herësin duke e siguruar vetë një ulëse në Kuvend.

Ndërkohë nga radhët e socialistëve ndër më të votuarit janë Manastirliu e cila merr 9115 vota dhe Ahmetaj 11287 vota Në Tiranë, renditen të parat në listën e PS, edhe Luljeta Bozo merr 5437, Najada Çomo 1583 vota. Në Tiranë, e dyta më e votuara në listën e PS është Belinda Balluku me 15366 vota.

Në listën e PD kryeson Basha me 16073 vota, ndiqet nga Agron Shehaj me 13780 vota. Ndërsa për sa i përket listës së LSI kryeson Përparim Spahiu me 3402 vota, Kryemadhi merr 2436 vota.

PS 18 mandate

23. Fatmir Xhafaj 16741

30. Ornaldo Rakipi 15700

10. Belinda Balluku 15366

12. Etjen Xhafaj 12793

5. Arben Ahmetaj 11287

PD 15 mandate

1. Lulzim Basha 16186

6. Agron Shehaj 13852

10. Belind Këlliçi 11581

8. Grida Duma 8691

9. Shpëtim Idrizi 7440

LSI 2 mandate

5. Përparim Spahiu 3431

1. Monika Kryemadhi 2446

7. Floida Kërpaçi 1644

25. Vojo Bregu 1517

4. Klajda Gjosha 1445

PSD 1 mandat

1. Tom Doshi 2025

8. Besart Meta 713

2. Gertjan Deda 692

5. Albert Jaupi 665

16. Dritan Arapi 588

/b.h