Një punonjëse e Sigurimeve Shoqërore ka rezultuar pozitiv në testimet e DSHP gjatë 24 orëve të fundit. Kjo ka sjellë edhe mbylljen e institucionit.

Burime pranë Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore në Shkodër bëjnë me dije se një vendim i tillë ka ardhur pas analizave ku punonjësja rezultoi pozitive.

Nuk ka një afat kur ky institucion do të rihapet, por pritet që gjatë ditës së sotme të kryhet dezinfektimi I plotë I institucionet dhe çdo hap do të ndërmerret në konsulence me specialistët e shëndetësisë në Shkodër.

/e.rr