Qendrat e fundit të votimit në Shtetet e Bashkuara janë mbyllur, pas përfundimit të procesit të votimit edhe në shtetin e Havait, duke shënuar mbylljen zyrtare të qendrave të votimit në zgjedhjet e mesit të mandatit të vitit 2026.
Sipas projeksioneve paraprake, demokratët pritet të rimarrin kontrollin e Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve, duke ia kaluar shumicën republikanëve.
Megjithatë, procesi i numërimit të votave vijon në disa zona të vendit, ndërsa rezultatet përfundimtare të garave të mbetura ende nuk janë përcaktuar.
Rezultatet e këtyre zgjedhjeve do të përcaktojnë balancat politike në Kongresin amerikan për pjesën e mbetur të mandatit presidencial të Donald Trump.
The post Mbyllen të gjitha qendrat e votimit në SHBA për zgjedhjet e mesit të mandatit 2026 appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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